Акторка Валерія Ходос здогадується, чому донька Сумської Паперна мовчки сидить у Росії
Джерело:Rostyslove Production
Українська акторка Валерія Ходос висловилася про колег, які залишилися в Росії – старшу доньку Сумської Антоніну Паперну та Галину Безрук. Вона думає, що ті не підтримали Батьківщину, бо бояться піти проти чоловіків-росіян.
35-річна Валерія Ходос стверджує, що в Антоніни Паперної та Галини Безрук був і досі є шанс виїхати з Росії, де вони нібито бояться потрапити в немилість Кремля за позицію щодо війни. На її погляд, актриси мовчать і сидять там, бо одружені з росіянами – Володимиром Ягличем та Артемом Алексєєвим. Так, зрадити Україну їм легше, ніж піти від чоловіків.
Читайте також Не вірю жодному, хто кається, – Кароль осоромила Меладзе, який засвітився з Кіркоровим у Москві
Чому донька Сумської не виїхала з Росії
Я можу припустити, що це жінки, які не мають впливу, своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоти, тому що бути жінкою з дитиною... Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як кажуть чоловіки,
– висловилася Валерія Ходос.
Тож вона вважає, що таким як Паперна та Безрук треба заборонити в'їзд і відібрати громадянство, адже люди, за податки яких купують ракети, не можуть називатися українцями.
"Вони зробили свій вибір. У нас своя позиція, вони показали свою позицію. Це їхній вибір. Я точно не сприймаю це нормально, я точно засуджую це. Їх не має тут бути. Вони вирішили бути там, платити податки. Ці податки йдуть на ракети, які коштують мільйони, які розбивають наші будинки і вбивають людей", – роз'яснила акторка.
Не пропустіть Він за "спецоперацію", – Катя Кузнєцова припустила, чому донька Сумської мовчить про війну
Що відомо про позицію Паперної та Безрук
- У жовтні Галина Безрук, яка знімалася в серіалах "Слуга народу", "Будиночок щастя", виправдала своє мовчання про війну. Вона відкрито заявила, що сім'я з Алексєєвим для неї важливіше, ніж Україна: "Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе і сім'ю".
- Тоді як Антоніна Паперна досі мовчить. Замість неї виправдовується зіркова мама Ольга Сумська – каже, що донька не може висловитися, бо "перебуває там у режимі страшного терору", і виїхати чомусь теж не може. Однак, судячи з того, що чоловік Тоні вважає путініста Пускепаліса "справжнім чоловіком", він, ймовірно, підтримує політику Кремля.