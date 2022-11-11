Акторка Валерія Ходос здогадується, чому донька Сумської Паперна мовчки сидить у Росії

Українська акторка Валерія Ходос висловилася про колег, які залишилися в Росії – старшу доньку Сумської Антоніну Паперну та Галину Безрук. Вона думає, що ті не підтримали Батьківщину, бо бояться піти проти чоловіків-росіян.

35-річна Валерія Ходос стверджує, що в Антоніни Паперної та Галини Безрук був і досі є шанс виїхати з Росії, де вони нібито бояться потрапити в немилість Кремля за позицію щодо війни. На її погляд, актриси мовчать і сидять там, бо одружені з росіянами – Володимиром Ягличем та Артемом Алексєєвим. Так, зрадити Україну їм легше, ніж піти від чоловіків.

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Чому донька Сумської не виїхала з Росії

Я можу припустити, що це жінки, які не мають впливу, своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоти, тому що бути жінкою з дитиною... Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як кажуть чоловіки,

– висловилася Валерія Ходос.

Тож вона вважає, що таким як Паперна та Безрук треба заборонити в'їзд і відібрати громадянство, адже люди, за податки яких купують ракети, не можуть називатися українцями.

"Вони зробили свій вибір. У нас своя позиція, вони показали свою позицію. Це їхній вибір. Я точно не сприймаю це нормально, я точно засуджую це. Їх не має тут бути. Вони вирішили бути там, платити податки. Ці податки йдуть на ракети, які коштують мільйони, які розбивають наші будинки і вбивають людей", – роз'яснила акторка.

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Що відомо про позицію Паперної та Безрук