Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки заробляє за один знімальний день
Джерело:"Зірковий шлях"
Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла про свій заробіток. Вона зізналась, що за один знімальний день може заробити приблизно 500 доларів.
Чимало українських зірок не соромляться говорити про гроші та гонорари. Про свій заробіток цього разу розповіла українська акторка й зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко.
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Скільки заробляє Наталка Денисенко
Знаменитість розповіла, що за один знімальний день може отримати 500 – 600 доларів (близько 13 – 16 тисяч гривень). Водночас вона не надто задоволена такою сумою. За словами акторки, такі самі гроші вона може заробити на рекламі в інстаграмі.
"Зараз дуже багато україномовних проєктів. Звичайно, ми скидаємо ціну, тому що прокат цих проєктів тільки на українських каналах. Тому приблизно 500 – 600 доларів за знімальний день. Але знімальний день може бути 12 годин і у холоді, голоді. Це не просто так. А в інстаграмі ти ці гроші можеш заробити за дві години, зробивши серію сторіз", – розповіла Наталка Денисенко.
Скільки заробляють українські зірки
- Танцівниця Ілона Гвоздьова також зізнавалась, що більше заробляє в інстаграмі, аніж на своїй професії. Рекламна сторіз зірки коштує 300 доларів (понад 8 тисяч гривень), а допис – 550 доларів (15 тисяч гривень).
- Віктор Павлік розповідав, що здебільшого заробляє гроші на концертах. У місяць музикант здебільшого має 2 – 3 виступи. Гонорар за один концерт становить від 4 до 6 тисяч доларів, але певна сума грошей йде колегам та організаторам. Тож за місяць артист заробляє 5 – 7 тисяч доларів (135 – 188 тисяч гривень).
- Катерина Кухар ділилась, що на посаді прими-балерини Національного академічного театру опери та балету вона в місяць отримує 15 тисяч гривень. Водночас її найбільший гонорар становив 10 тисяч доларів.