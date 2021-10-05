Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки заробляє за один знімальний день

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла про свій заробіток. Вона зізналась, що за один знімальний день може заробити приблизно 500 доларів.

Чимало українських зірок не соромляться говорити про гроші та гонорари. Про свій заробіток цього разу розповіла українська акторка й зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко.

До слова Акторка Наталка Денисенко пояснила скандальну витівку чоловіка в Києві

Скільки заробляє Наталка Денисенко

Знаменитість розповіла, що за один знімальний день може отримати 500 – 600 доларів (близько 13 – 16 тисяч гривень). Водночас вона не надто задоволена такою сумою. За словами акторки, такі самі гроші вона може заробити на рекламі в інстаграмі.

"Зараз дуже багато україномовних проєктів. Звичайно, ми скидаємо ціну, тому що прокат цих проєктів тільки на українських каналах. Тому приблизно 500 – 600 доларів за знімальний день. Але знімальний день може бути 12 годин і у холоді, голоді. Це не просто так. А в інстаграмі ти ці гроші можеш заробити за дві години, зробивши серію сторіз", – розповіла Наталка Денисенко.

Скільки заробляють українські зірки