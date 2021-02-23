Вдова Курта Кобейна Кортни Лав в свое время была знаменитой певицей и снималась в фильмах. Но, по ее словам, она прекратила кинокарьеру из-за регулярных домогательств.

56-летняя знаменитость в сети пояснила, что не смогла больше находиться в токсичной среде. Сейчас она не жалеет о своем решении.

Читайте также Кортни Лав опубликовала трогательный снимок в годовщину смерти Курта Кобейна: фото

Мне бы никто не поверил, и все это бы не остановилось. Поэтому ушла я – и это все тоже ушло. И мне сейчас так хорошо. Возможно, в другой жизни я буду сильнее и смогу противостоять таким вещам. Снимаю шляпу перед теми, кто это может,

– поделилась Кортни Лав.

Она добавила, что благодаря режиссеру Милошу Форману смогла стать настоящей звездой, и "это было потрясающе весело". В 1996 году ее даже номинировали на премию Золотой глобус за роль в фильме "Народ против Ларри Флинта", но успех актрисы длился не долго. Впрочем, она благодарит режиссера, поскольку сотрудничество с ним – это "один из лучших опытов, который может пережить женщина".

В заметке Лав прикрепила также несколько кадров с ее работы в кино.

И хоть она сейчас скучает по работе на съемочной площадке, ее фанаты до сих пор помнят по работам в таких фильмах, как "Человек на Луне", "200 сигарет", "Баския" и "Чувствуя Миннесоту", а также в сериалах "Сыны анархии", "Империя" и "Реванш".

Кто такая Кортни Лав?

Девушка из Сан-Франциско в возрасте 28 лет вышла замуж за фронтменом группы Nirvana Курта Кобейна. Через полгода она родила дочь Фрэнсис Бин Кобейн. После суицида Курта Кобейна женщину долгое время обвиняли в убийстве, но это было ничем не доказано.



Кортни Лав и Курт Кобейн с дочкой / Фото из соцсетей