Американський актор та режисер Джеймс Франко кілька років тому був звинувачений у секс-скандалі – студентки його акторської школи стверджували, що він їх домагався. Зараз чоловікові вдалось все врегулювати і позивачі погодилися відмовитися від своїх індивідуальних претензій,

Як це вдалось зробити Франко – невідомо, але одна зі справ щодо секс-скандалу в актора може завершитись на його користь.

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Джеймс Франко "зам'яв" секс-скандал

Адвокати позивачів – студентів Джеймса Франко – заявили, що вони та актор подали спільний звіт до Верховного суду Лос-Анджелеса. У ньому йдеться про досягнення мирової угоди за колективним позовом, поданим колишніми учнями нині неіснуючої школи Studio 4. Але елементи судового процесу все ще можуть зберегтися.

Що відомо про скандал з Франко?

П'ятеро акторок, серед яких четверо – студентки його школи, у 2019 році заявили, що Франко поводився неналежним чином, в тому числі під час знімань відвертих сцен на заняттях і за межами майданчика.

Він начебто намагався примусити дівчат до орального сексу та спокушав неповнолітніх та просив робити обурливі речі через "контракт на майданчику".

Школа акторства проіснувала всього три роки (2014 – 2017).

Тоді ж Джеймс Франко та його адвокат відкидали усі звинувачення. Втім, скандал суттєво повпливав на його кінокар'єру. Чоловіка також звинувачували у домаганнях у 2018 році у час, коли він отримав Золотий глобус. Через це його зняли з номінації на Оскар і він також пропустив низку інших церемоній. Тоді ж він зазначив, що підтримує жіночий рух #Time's Up проти домагань та зробить все, щоб виправити ситуацію.