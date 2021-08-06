Акторка вже опублікувала кілька миловидних фото, на яких можна побачити, як пара гуляє вулицями міста, їсть місцеву випічку та п'є вино. Зважаючи на карантинні обмеження, пара постійно перебувала у захисних масках, аби убезпечити та себе та інших від коронавірусу.

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"Швидка зупинка у Флоренції", – лаконічно написала Гадсон в мережі.

Ймовірно, пара відправлялась в інше місце, але по дорозі заїхала в один з найцікавіших регіонів Італії. Судячи з фото, зараз в Італії небагато туристів, тому пара спокійно могла насолодитись краєвидами біля річки та наповнитись енергією міста у вузьких вуличках.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Кейт і Денні

Пара зустрічалась з грудня 2016 року. В той час як Кейт Гадсон працювала акторкою, Денні –засновником звукозаписної компанії Lightwave Records.

У жовтні 2018 року Кейт народила від нього дівчинку – Рані Роуз на честь дідуся – Рона Фудзікава.

Пара не поспішає одружуватись і наразі проживає у США в цивільному шлюбі.

У Кейт вже є за спиною один шлюб з музикантом Крісом Робінсон, від якого народила сина Райдера. У неї також є син від стосунків з Метью Белламі.

Які зірки ще відпочивали в італії: