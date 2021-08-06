Актриса уже опубликовала несколько милых фото, на которых можно увидеть, как пара гуляет по улицам города, ест местную выпечку и пьет вино. Несмотря на карантин, пара постоянно находилась в защитных масках, чтобы обезопасить и себя и других от коронавируса.

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"Быстрая остановка во Флоренции", – лаконично написала Хадсон в сети.

Вероятно, пара отправлялась в другое место, но по дороге заехала в один из самых интересных регионов Италии. Судя по фото, сейчас в Италии немного туристов, поэтому пара спокойно могла насладиться видами возле реки и наполниться энергией города в узких улочках.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Кейт и Дэнни

Пара встречалась с декабря 2016 года. В то время как Кейт Хадсон работала актрисой, Дэнни – основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records.

В октябре 2018 года Кейт родила от него девочку – Рани Роуз в честь дедушки – Рона Фудзикава.

Пара не спешит жениться и сейчас проживает в США в гражданском браке.

У Кейт уже есть за спиной один брак с музыкантом Крисом Робинсон, от которого она родила сына Райдера. У нее также есть сын от отношений с Метью Беллами.

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