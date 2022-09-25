Впала в дуже депресивний та тривожний стан, – акторка Катерина Тишкевич про результати лікування

Акторка Катерина Тишкевич тривалий час бореться з сильним головним болем. Зараз вона перебуває на лікуванні на Заході України, однак значного покращення немає. Зірка готується до ще однієї консультації з нейрохірургом.

Катерина Тишкевич продовжує боротьбу з важкою хворобою. Акторка дуже втомилася від постійного головного болю, все ще шукає причину недуги.

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Катерина Тишкевич про лікування на Заході України

Актриса зізналася, що після стількох місяців постійного хронічного болю поступово впала у дуже депресивний і тривожний стан.

Від розуміння, що жодне нове лікування не знімає цю напругу, я стала багато плакати і втратила бажання взагалі вставати з ліжка,

– поділилася Катерина.

Тишкевич планувала відправитися на лікування за кордон, однак отримала звідти сумну звістку, тому продовжила боротьбу в Україні. В оздоровчому центрі на заході нашої країни акторці змогли повернути бажання до життя, нагадали, що воно прекрасне і за його якість варто поборотися.

У центрі з'явилася нова версія, чому Катерину мучать страшні головні болі, тому тепер вона вирушає до Києва, де днями матиме ще одну консультацію з нейрохірургом. Тишкевич вірить, що майбутнє без болю вже зовсім близько.

Катерина Тишкевич в оздоровчому центрі / Фото з інстаграму акторки

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