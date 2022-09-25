Впала в дуже депресивний та тривожний стан, – акторка Катерина Тишкевич про результати лікування
Джерело:інстаграм Катерини Тишкевич
Акторка Катерина Тишкевич тривалий час бореться з сильним головним болем. Зараз вона перебуває на лікуванні на Заході України, однак значного покращення немає. Зірка готується до ще однієї консультації з нейрохірургом.
Катерина Тишкевич продовжує боротьбу з важкою хворобою. Акторка дуже втомилася від постійного головного болю, все ще шукає причину недуги.
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Катерина Тишкевич про лікування на Заході України
Актриса зізналася, що після стількох місяців постійного хронічного болю поступово впала у дуже депресивний і тривожний стан.
Від розуміння, що жодне нове лікування не знімає цю напругу, я стала багато плакати і втратила бажання взагалі вставати з ліжка,
– поділилася Катерина.
Тишкевич планувала відправитися на лікування за кордон, однак отримала звідти сумну звістку, тому продовжила боротьбу в Україні. В оздоровчому центрі на заході нашої країни акторці змогли повернути бажання до життя, нагадали, що воно прекрасне і за його якість варто поборотися.
У центрі з'явилася нова версія, чому Катерину мучать страшні головні болі, тому тепер вона вирушає до Києва, де днями матиме ще одну консультацію з нейрохірургом. Тишкевич вірить, що майбутнє без болю вже зовсім близько.
Хвороба Катерини Тишкевич: головне
- Вже 8 років акторка бореться з головними болями, лікарі в Україні ніяк не можуть поставити їй діагноз. Днями Катерина розповіла, що вже забула, коли виглядала врівноваженою, сміливою, готовою творити й діяти – із ясною та свіжою головою. Вона продовжує крапельниці, пігулки, медитації, дихання.
- Влітку вона була готова вирушити на лікування в Данію, прихильники допомогли зібрати кошти, однак отримала від лікарів сумну звістку. Там її не зможуть прийняти до жовтня 2022 року.
- Оскільки головні болі не проходили, Катерина продовжила лікування в Україні.
- Поруч з Катериною завжди є її чоловік – актор Валентин Томусяк. Він всіляко підтримує кохану та намагається полегшити її біль. З перших днів війни подружжя допомагало Україні у волонтерстві, але зараз Катерина вимушена насамперед допомогти собі, щоб надалі мати сили для боротьби з ворогом.
- Через головний біль Катерина не могла вставати з ліжка, більшість часу вона спала, оскільки важко перебувати у свідомості.