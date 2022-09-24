Раніше Лайма Вайкуле гастролювала в росії, однак зараз вона відмовилася від заробітку там і підтримує Україну у боротьбі з агресором.

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Фото Данилка та Лайми Вайкуле

З Андрієм Данилком артистка зустрілася за лаштунками одного з концертів у Латвії. Зараз артист перебуває у благодійному європейському турі і в рамках нього виступав у Ризі.

Данилко опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі. На світлині він зображений у звичному для себе образі – чорному одязі, кепці та масці. Лайма Вайкуле позувала поруч з Андрієм у худі, кепці та окулярах. На обличчях друзів сяяли усмішки.

"Зустріч перед концертом", – написав Данилко під фото і додав, що виступ відбувся 17 вересня.

Андрій Данилко та Лайма Вайкуле / Фото з інстаграму артиста

Примітно, що під кепкою у Лайми була чорна хустка. Нещодавно артистка повідомила шанувальників, що має серйозні проблеми зі здоров'ям і попросила молитися за неї. Вайкуле не розповіла, в чому причина поганого самопочуття, але за інформацією інсайдерів, у артистки стався рецидив онкологічного захворювання, яке вона перенесла у 90-х.

Нагадаємо, у Латвії Данилко вперше вийшов на сцену не в костюмі Вєрки Сердючки. Артист зробив це саме під час концерту на підтримку України. Схоже, що Андрій втомився від такого сценічного образу.