Екатерина Тишкевич продолжает борьбу с тяжелой болезнью. Актриса очень устала от постоянной головной боли, все еще ищет причину недуга.
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Екатерина Тишкевич о лечении на Западе Украины
Актриса призналась, что после стольких месяцев постоянной хронической боли постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние.
От понимания, что ни одно новое лечение не снимает это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с кровати.
– поделилась Екатерина.
Тишкевич планировала отправиться на лечение за границу, однако получила оттуда печальное известие, потому продолжила борьбу в Украине. В оздоровительном центре на западе нашей страны актрисе смогли вернуть желание к жизни, напомнили, что она прекрасна и за ее качество стоит побороться.
В центре появилась новая версия, почему Екатерину мучают страшные головные боли, поэтому теперь она отправляется в Киев, где на днях будет еще одна консультация с нейрохирургом. Тишкевич верит, что будущее без боли уже совсем близко.
Екатерина Тишкевич в оздоровительном центре / Фото из инстаграмма актрисы
Болезнь Екатерины Тишкевич: главное
- Уже 8 лет актриса борется с головными болями, врачи в Украине никак не могут поставить диагноз. На днях Екатерина рассказала, что уже забыла, когда выглядела уравновешенной, смелой, готовой творить и действовать с ясной и свежей головой. Она продолжает капельницы, пилюли, медитации, дыхания.
- Летом она была готова отправиться на лечение в Данию, поклонники помогли собрать средства, однако получила от врачей печальное известие. Там ее не смогут принять до октября 2022 года.
- Поскольку головные боли не проходили, Екатерина продолжила лечение в Украине.
- Рядом с Екатериной всегда ее муж – актер Валентин Томусяк. Он всячески поддерживает любимую и пытается облегчить ее боль. С первых дней войны супруги помогали Украине в волонтерстве, но сейчас Екатерина вынуждена прежде всего помочь себе, чтобы в дальнейшем иметь силы для борьбы с врагом.
- Из-за головной боли Екатерина не могла вставать с постели, большуя часть времени она спала, так как тяжело находиться в сознании.