Екатерина Тишкевич продолжает борьбу с тяжелой болезнью. Актриса очень устала от постоянной головной боли, все еще ищет причину недуга.

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Екатерина Тишкевич о лечении на Западе Украины

Актриса призналась, что после стольких месяцев постоянной хронической боли постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние.

От понимания, что ни одно новое лечение не снимает это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с кровати.

– поделилась Екатерина.

Тишкевич планировала отправиться на лечение за границу, однако получила оттуда печальное известие, потому продолжила борьбу в Украине. В оздоровительном центре на западе нашей страны актрисе смогли вернуть желание к жизни, напомнили, что она прекрасна и за ее качество стоит побороться.

В центре появилась новая версия, почему Екатерину мучают страшные головные боли, поэтому теперь она отправляется в Киев, где на днях будет еще одна консультация с нейрохирургом. Тишкевич верит, что будущее без боли уже совсем близко.

Екатерина Тишкевич в оздоровительном центре / Фото из инстаграмма актрисы

Болезнь Екатерины Тишкевич: главное