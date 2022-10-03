"Час прощатися": актор Костянтин Войтенко розлучився з дружиною Валентиною

Шлюб актора Костянтина Войтенка та танцівниці Валентини Марініної дав тріщину ще минулого року. Лиш днями Валентина оголосила, що більше не є дружиною Кості.

Український актор і учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розлучився з дружиною Валентиною. Про це танцівниця повідомила в соціальних мережах. Сам чоловік ще не коментував розрив шлюбу.

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Костя Войтенко розлучився з дружиною

В інстаграмі Валентина Марініна повідомила, що повертає своє дівоче прізвище. Вона лаконічно пояснила, що сталося.

Ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну. Хвилююче,

– розповіла танцівниця.

"Мені завжди подобалося моє прізвище, так само як і мої кучері. Повертаю з ним собі свою унікальність та себе. Силу та захист роду свого батька. Свою ідентичність. Та розпочинаю новий свій етап. Враховуючи весь цінний набутий досвід. Прошу, не загубіть мене. Хоча, якщо я для вас важлива, це навряд чи станеться", – додала вона.



Валентина Марініна / Фото з інстаграму Валентини

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