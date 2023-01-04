Афіша Наталії Могилевської стала мемом: як відреагувала співачка

У грудні Наталія Могилевська презентувала нову моновиставу "Доньки", на афіші якої два її фото по обидва боки. Юзерам це здалося смішним, тож картинка стала мемом. На диво, співачка оцінила гумор.

За час повномасштабної війни Наталія Могилевська поставила дві вистави – "Я вдома", з якою встигла об'їздити Україну, та "Доньки". Афіша останньої встигла стати предметом для народної творчості.

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Реакція Наталії Могилевської на меми з афіші

У мемах показали сум'яття через аварійні, екстренні та планові відключення ДТЕК, які повернулися після новорічних світ, та емоції Могилевської до та після сніданку.

Наш народ не зламати і гумор нам у цьому допомагає,

– прокоментувала Наталія Могилевська.

Ба більше, вона не лише не образилася, а й закликала далі робити меми з її афіші, найкращі публікуватиме у своєму профілі: "Робіть скрін і розміщуйте свій мем у сторіс з позначкою моєї сторінки. Найкращі буду репостити".

Мем з афіші Наталії Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Мем з афіші Наталії Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, Наталія Могилевська спокійно реагує не тільки на гумор, а й на хейт. У жовтні вона гостро відповіла хейтерам, які висміювали її за співи на станції метро "Позняки" в повітряну тривогу та спробу збити дрон над своїм будинком. Тоді, вирушаючи в тур з виставою, вона записала саркастичне відео зі словами: "Як там без мене метро, як там без мене "шахіди"?! Я в Чернівці, а лайно все одно полетить у спину".