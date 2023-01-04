За время полномасштабной войны Наталья Могилевская поставила два спектакля – "Я вдома", с которым успела объездить Украину, и "Доньки". Афиша последней успела стать предметом для народного творчества.

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Реакция Натальи Могилевской на мемы с афиши

В мемах показали смятение из-за аварийных, экстренных и плановых отключений ДТЭК, вернувшихся после новогодних праздников, и эмоции Могилевской до и после завтрака.

Наш народ не сломает и юмор нам в этом помогает,

– прокомментировала Наталья Могилевская.

Более того, она не только не обиделась, но и призвала дальше делать мемы с ее афиши, лучшие будет публиковать в своем профиле: "Делайте скрин и размещайте свой мем в сторис с пометкой моей страницы. Лучшие буду репостить".

Мем из афиши Натальи Могилевской / Фото из инстаграм-сторис певицы

Мем из афиши Натальи Могилевской / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, Наталья Могилевская спокойно реагирует не только на юмор, но и на хейт. В октябре она остро ответила хейтерам, которые высмеивали ее за пение на станции метро "Позняки" в воздушную тревогу и попытку сбить дрон над своим домом. Тогда, отправляясь в тур со спектаклем, она записала саркастическое видео со словами: "Как там без меня метро, как там без меня "шахиды"?! Я в Черновцы, а дерьмо все равно полетит в спину".