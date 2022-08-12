"Мамулечка, надо сваливать отсюда": трек про росіян, які втікали з Криму після "бавовни"

Мережею шириться трек музиканта FRSHMND, який він створив на слова росіян, які в паніці втікали з Криму. Причиною цього стала "бавовна" біля Новофедорівки.

росіяни в паніці, адже під час відпочинку на пляжі поряд раптом пролунала "бавовна". Втікаючи з відпочинку, вони казали кумедні фрази, які українські музиканти використали для творчості.

До теми Тікайте з пляжу: Остапчук, Стерненко та інші зірки прокоментували "бавовну" в Криму

Трек про росіян, які втікали з Криму після "бавовни"

Ремікс на відео "Мамулечка, надо сваливать отсюда". Хто зна, може це буде новим гімном Казантипу. Велика подяка нашим хлопцям та дівчатам зі Збройних сил України! Цей ремікс став можливим завдяки їм,

– написав автор під відео.

FRSHMND – "Мамулечка, надо сваливать отсюда": слухайте пісню онлайн

Трек опублікували на ютубі 11 серпня. За добу його переглянули майже 60 тисяч разів. Користувачі мережі активно діляться роликом та залишають приємні коментарі.

"Дякую дуже, гарний трек! Я з Криму. Сподіваюся, що цього літа буде цілий альбом!"

"Реально "залипла"! Вже 10 раз слухаю! Шедеврально!"

"Єдиний російськомовний трек, який мені приємно слухати!"

"Улюблений трек цього літа!"

"Це прекрасно! Дякую за настрій!"

Пісні українців, які стали вірусними

Дякую дуже гарний трек! Я з Криму і сподіваюся ще цього літа буде цілий альбом!