Адель вийшла у світ зі своїм бойфрендом після довгої перерви

Британська артистка Адель, яка нещодавно оголосила про велике повернення на сцену, наважилась заявити про свої стосунки публічно. Разом зі спортивним агентом Річем Полом вони з'явилися разом на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі.

Пара на матчі була у дуже піднісеному настрої – багато сміялась та щиро вболівала за гравців. Для спортивної події жінка одягнула стильний шкіряний костюм та пальто Louis Vuitton. Востаннє пару разом бачили 17 липня на ще одному баскетбольному матчі – тоді вони заявили про серйозність своїх стосунків.

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Адель з Річем Полом на баскетбольному матчі 19 жовтня / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Адель та Пола

Як розповідала раніше Адель, з чоловіком вона познайомилась на вечірці, коли була трішки сп'янілою. Це було на початку 2020 року. Він був дуже потішним та веселим, водночас як інші чоловіки сиділи, склавши руки. Її підкорило його розуміння, що Адель – публічна людина і з нею чоловік завжди буде під прицілом камер. До Річа Пола усі побачення були жахливими, за її словами, але тепер їй комфортно перебувати десь зі своїм бойфрендом.

99,9 відсотка розповідей, які були написані про мене, абсолютна брехня. З ним я не відчуваю занепокоєння, нервозності або змученості. Зовсім навпаки. Я 33-річна розлучена мати сина, який насправді головний. Менше за все мені потрібен хтось, хто не знає, чого хоче. Я знаю, чого хочу. І я дійсно знаю, чого я не хочу,

– пояснювала зірка.

Зазначимо, що у 2021 році зірка офіційно розлучилась зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, від якого народила сила. У недавньому інтерв'ю Vogue вона зізналась, що після розлучення погано себе почувала та мала панічні атаки. А весь свій біль від пережитого періоду вона вмістила у новий альбом "30", який вийде вже 19 листопада.