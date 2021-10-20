Пара на матче была в очень приподнятом настроении – много смеялась и искренне болела за игроков. Для спортивного события женщина надела стильный кожаный костюм и пальто Louis Vuitton. Последний раз пару вместе видели 17 июля на еще одном баскетбольном матче – тогда они заявили о серьезности своих отношений.

Интересно На свидании с бойфрендом: Адель заметили в стильной мини-юбке



Адель с Ричем Полом на баскетбольном матче 19 октября / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Адель и Пола

Как рассказывала ранее Адель, с мужчиной она познакомилась на вечеринке, когда была немного опьяненной. Это было в начале 2020 года. Он был очень забавным и веселым, в то же время как другие мужчины сидели, сложа руки. Ее покорило его понимание, что Адель – публичный человек и с ней мужчина всегда будет под прицелом камер. До Рича Пола все свидания были ужасными, по ее словам, но теперь ей комфортно находиться со своим бойфрендом.

99,9 процента рассказов, которые были написаны обо мне, абсолютная ложь. С ним я не чувствую беспокойства, нервозности или усталости. Совсем наоборот. Я 33-летняя разведенная мать сына, который на самом деле главный. Меньше всего мне нужен кто-то, кто не знает, чего хочет. Я знаю, чего хочу. И я действительно знаю, чего я не хочу,

– объясняла звезда.

Отметим, что в 2021 году звезда официально развелась со своим мужем Саймоном Конекки, от которого родила сына. В недавнем интервью Vogue она призналась, что после развода плохо себя чувствовала и имела панические атаки. А всю свою боль от пережитого периода она вместила в новый альбом "30", который выйдет уже 19 ноября.