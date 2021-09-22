Адель сходила на романтичну вечерю з бойфрендом
Джерело:інстаграм фан-клубу Адель
Відома британська співачка Адель днями опублікувала в мережі фото з бойфрендом, а тепер побувала з ним на вечері у фешенебельному ресторані. Романтичне побачення відбулося в Беверлі-Гіллз.
Зіркові романи неабияк зацікавлюють публіку. Особисте життя знаменитостей є однією з найактуальніших тем, яку активно обговорюють їхні шанувальники.
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Адель була на побаченні
Одна з найпопулярніших співачок у світі – Адель днями сходила на побачення, чим миттєво привернула до себе увагу публіки. Зараз вона насолоджується романтичними стосунками зі спортивним агентом Річем Полом. Виконавиця більше не приховує зв'язок з коханим, тому сміливо з'являється разом із ним у публічних місцях.
Папарці сфотографували зіркову пару під час побачення на Беверлі-Гіллз. 33-річна співачка та її 39-річний бойфренд повечеряли в ресторані Wallys. Після трапези сіли в автомобіль Річа та поїхали в невідомому напрямку.
Образ співачки
Для вечері виконавиця обрала джинси та куртку від нью-йоркського бренду R13. Такий look поєднала з високими замшевими чоботами від Saint Laurent.
Волосся зірка не вкладала у зачіску, на обличчі зробила легкий макіяж. Також не забула про захисну маску, яка є незамінним аксесуаром сьогодення.Фото з романтичного побачення Адель і Річем Полом можна переглянути тут.
Роман Адель і Річа Пола
- У липні цього року артистку помітили в компанії Річа Пола – агента баскетболіста Джеймса Леброна. Тоді вони сиділи поруч на трибунах на матчі НБА, однак не поводилися як закохані.
- Та вже на початку вересня чутки про роман підтвердилися. Папараці зазнімкували пару на побаченні в одному з закладів Лос-Анджелеса.