Адель сходила на романтичну вечерю з бойфрендом

Зіркові романи неабияк зацікавлюють публіку. Особисте життя знаменитостей є однією з найактуальніших тем, яку активно обговорюють їхні шанувальники.

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Адель була на побаченні

Одна з найпопулярніших співачок у світі – Адель днями сходила на побачення, чим миттєво привернула до себе увагу публіки. Зараз вона насолоджується романтичними стосунками зі спортивним агентом Річем Полом. Виконавиця більше не приховує зв'язок з коханим, тому сміливо з'являється разом із ним у публічних місцях.

Папарці сфотографували зіркову пару під час побачення на Беверлі-Гіллз. 33-річна співачка та її 39-річний бойфренд повечеряли в ресторані Wallys. Після трапези сіли в автомобіль Річа та поїхали в невідомому напрямку.

Образ співачки

Для вечері виконавиця обрала джинси та куртку від нью-йоркського бренду R13. Такий look поєднала з високими замшевими чоботами від Saint Laurent.

Волосся зірка не вкладала у зачіску, на обличчі зробила легкий макіяж. Також не забула про захисну маску, яка є незамінним аксесуаром сьогодення.

Роман Адель і Річа Пола

У липні цього року артистку помітили в компанії Річа Пола – агента баскетболіста Джеймса Леброна. Тоді вони сиділи поруч на трибунах на матчі НБА, однак не поводилися як закохані.

Та вже на початку вересня чутки про роман підтвердилися. Папараці зазнімкували пару на побаченні в одному з закладів Лос-Анджелеса.