Зіркові романи неабияк зацікавлюють публіку. Особисте життя знаменитостей є однією з найактуальніших тем, яку активно обговорюють їхні шанувальники.

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Адель була на побаченні

Одна з найпопулярніших співачок у світі – Адель днями сходила на побачення, чим миттєво привернула до себе увагу публіки. Зараз вона насолоджується романтичними стосунками зі спортивним агентом Річем Полом. Виконавиця більше не приховує зв'язок з коханим, тому сміливо з'являється разом із ним у публічних місцях.

Папарці сфотографували зіркову пару під час побачення на Беверлі-Гіллз. 33-річна співачка та її 39-річний бойфренд повечеряли в ресторані Wallys. Після трапези сіли в автомобіль Річа та поїхали в невідомому напрямку.

Образ співачки

Для вечері виконавиця обрала джинси та куртку від нью-йоркського бренду R13. Такий look поєднала з високими замшевими чоботами від Saint Laurent.

Волосся зірка не вкладала у зачіску, на обличчі зробила легкий макіяж. Також не забула про захисну маску, яка є незамінним аксесуаром сьогодення.

Фото з романтичного побачення Адель і Річем Полом можна переглянути тут.

Роман Адель і Річа Пола