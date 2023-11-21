Адель нарешті підтвердила, що вдруге вийшла заміж: хто став її обранцем

Знаменита співачка Адель підтвердила, що вийшла заміж вдруге. Зірка не приховує, що перебуває у шлюбі зі спортивним агентом, Річем Полом.

Британська артистка Адель не приховувала, що не проти вийти заміж вдруге. Днями знаменитість зізналась, що її плани і справді здійснилися.

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Адель вийшла заміж

Співачка відвідала комедійне шоу свого друга Алана Карра. Шоумен запитав у зали, чи є серед глядачів ті, хто нещодавно одружився. Несподівано Адель вигукнула, що це вона.

Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав натовп, чи є хтось, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я",

– розповів глядач.

На думку іншого глядача, Адель та Алан близькі друзі. Тому вона не приховала цей факт, хоч у залі були й інші люди.



Адель з чоловіком / Фото з інстаграму Адель

Що відомо про стосунки Адель та Річа Пола

Співачка Адель та спортивний агент Річ Пол познайомилися на вечірці у 2021. Хлопець видався зірці веселим та розумним. Адель підкорило те, що він не почувався дискомфортно через її публічність.

В середині вересня відбувся перший офіційний вихід Адель і Річа Пола як пари. Вони прибули на весілля гравця NBA Ентоні Девіса та його коханої Марлен. Згодом Адель опублікувала перше фото з коханим, офіційно підтвердивши стосунки.

Адель засвітила каблучку від коханого ще два роки тому, а також цього року на одному з концертів. Пара не підтверджувала, але й не спростовувала чутки про заручини. "Ви можете говорити все, що завгодно. Я не той тип людини, яка виставляє особисте життя. Це не для ЗМІ", – казав Річ Пол.

, вперше Адель вийшла заміж у 2016 році за бізнесмена Саймона Конецького. Через 3 роки вони оголосили про розлучення, а ще через 2 завершився тривалий шлюборозривний процес. Адель виховує сина від колишнього чоловіка.