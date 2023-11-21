Британська артистка Адель не приховувала, що не проти вийти заміж вдруге. Днями знаменитість зізналась, що її плани і справді здійснилися.

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Адель вийшла заміж

Співачка відвідала комедійне шоу свого друга Алана Карра. Шоумен запитав у зали, чи є серед глядачів ті, хто нещодавно одружився. Несподівано Адель вигукнула, що це вона.

Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав натовп, чи є хтось, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я",

– розповів глядач.

На думку іншого глядача, Адель та Алан близькі друзі. Тому вона не приховала цей факт, хоч у залі були й інші люди.



Адель з чоловіком / Фото з інстаграму Адель

Нагадаємо, вперше Адель вийшла заміж у 2016 році за бізнесмена Саймона Конецького. Через 3 роки вони оголосили про розлучення, а ще через 2 завершився тривалий шлюборозривний процес. Адель виховує сина від колишнього чоловіка.

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