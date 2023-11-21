Британская артистка Адель не скрывала, что не прочь выйти замуж во второй раз. На днях знаменитость призналась, что ее планы действительно осуществились.

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Адель вышла замуж

Певица посетила комедийное шоу своего друга Алана Карра. Шоумен спросил у зала, есть ли среди зрителей недавно женившиеся. Неожиданно Адель крикнула, что это она.

Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе и Адель была в зале. Алан спросил толпу, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я",

– рассказал зритель.

По мнению другого зрителя, Адель и Алан близки друзья. Потому она не скрыла этот факт, хотя в зале были и другие люди.



Адель с мужем / Фото из инстаграма Адель

Напомним, впервые Адель вышла замуж в 2016 году бизнесменом Саймоном Конецким. Через 3 года они объявили о разводе, а через 2 завершился длительный бракоразрывный процесс. Адель воспитывает сына от бывшего мужа.

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