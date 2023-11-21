Британская артистка Адель не скрывала, что не прочь выйти замуж во второй раз. На днях знаменитость призналась, что ее планы действительно осуществились.
Интересно "Моей любимой невестке": король Чарльз вспомнил предложение принца Уильяма для Кейт Миддлтон
Адель вышла замуж
Певица посетила комедийное шоу своего друга Алана Карра. Шоумен спросил у зала, есть ли среди зрителей недавно женившиеся. Неожиданно Адель крикнула, что это она.
Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе и Адель была в зале. Алан спросил толпу, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я",
– рассказал зритель.
По мнению другого зрителя, Адель и Алан близки друзья. Потому она не скрыла этот факт, хотя в зале были и другие люди.
Адель с мужем / Фото из инстаграма Адель
Что известно об отношениях Адель и Рича Пола
- Певица Адель и спортивный агент Рич Пол познакомились на вечеринке в 2021. Парень показался звезде веселым и умным. Адель покорило то, что он не чувствовал себя дискомфортно из-за ее публичности.
- В середине сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола как пары. Они прибыли на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Впоследствии Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения.
- Адель зажгла кольцо от любимого еще два года назад, а также в этом году на одном из концертов. Пара не подтверждала, но и не опровергала слухи о помолвке. "Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который выставляет личную жизнь. Это не для СМИ", – сказал Рич Пол.