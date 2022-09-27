Іванна Сасанчин ділиться подіями з життя в особистому блозі в інстаграмі. Саме там вона розповіла, що її доньку госпіталізували.

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8-місячна донька Романа Сасанчина потрапила до лікарні

Іванна поїхала до лікарні разом з донечкою. Дівчинці довелося ставити крапельницю, однак зіркова матуся так і не розповіла, що з нею сталося. Сасанчин розповіла, що зовсім не спала цієї ночі. В лікарні були інші діти, які плакали. А коли Елізабет чує дитячий плач, то й сама починає плакати.

У нас цілу ніч були істерики. У мене очі закриваються на ходу,

– поділилася Іванна.

Донька Романа Сасанчина в лікарні / Скриншоти інстаграм-сторіс Іванни

Нагадаємо, наприкінці січня Роман та Іванна похрестили донечку і відразу після цього захворіли на коронавірус. Хворобу підхопила й Елізабет, якій тоді був лише місяць. Через високу температуру дівчинку забрали до лікарні. Саме тоді дівчинці вперше викликали швидку допомогу.