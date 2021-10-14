78-річний виконавець неймовірно радий, що офіційно поєднав свої долі з коханою, з якою щонайменше разом вже 2 роки. Він написав в мережі, що "Я такий щасливий, нарешті став оберігачем", цілуючи свою дружину.

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Пара влаштувала неймовірно красиву церемонію одруження, примірявши весільні образи: кохана Роджера одягнула ніжне мереживне плаття на довгий рукав, а її шию та зону декольте прикрашало золоте намисто. На її вухах та у волоссі також були вплетені золоті прикраси. У руках щаслива наречена тримала букет квітів.

Щодо музиканта, то він одягнув чорний класичний смокінг та білу сорочку. На знімках Вотерс виглядав безтурботним та дуже щасливим.

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Як повідомляють у виданні Metro, весільна церемонія проходила у маєтку Роджера у Нью-Йорку, який він придбав у 2010 році за 16 мільйонів доларів.

Зазначимо, що вперше про майбутнє весілля стало відомо у серпні 2021 року, коли пару почули за розмовами про весілля з другом Вотерса.

Що відомо про особисте життя Роджера Вотерса