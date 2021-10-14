78-летний исполнитель невероятно рад, что официально соединил свою судьбу с возлюбленной, с которой по меньшей мере вместе уже 2 года. Он написал в сети, "Я так счастлив, наконец стал хранителем", целуя свою жену.

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Пара устроила невероятно красивую церемонию бракосочетания, примерив свадебные образы: любимая Роджера надела нежное кружевное платье с длинным рукавом, а ее шею и зону декольте украшало золотое ожерелье. На ушах и в волосах также были вплетены золотые украшения. В руках счастливая невеста держала букет цветов.

Касательно музыканта, он надел черный классический смокинг и белую рубашку. На снимках Уотерс выглядел беззаботным и очень счастливым.

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Как сообщают в издании Metro, свадебная церемония проходила в имении Роджера в Нью-Йорке, которое он приобрел в 2010 году за 16 миллионов долларов.

Отметим, что впервые о предстоящей свадьбе стало известно в августе 2021 года, когда пару услышали за разговорами о свадьбе с другом Уотерса.

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