Медовий місяць британської акторки та американського режисера пройшов не на Мальдівах чи Балі, а в Скандинавії. Чарівними фото з відпустки зірка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла

Знаменитості побували у Лапландії й на Лофотенських островах в Норвегії. Краєвиди тих місць, очевидно, були не згірш за блакитне море та золотистий пісок.

Лілі та Чарлі не тільки захоплювалися красою природи, але й займалися різноманітними активностями: каталися на човнах в місцевих озерах і ловили рибу. Замість 5-зіркових готелів новоспечене подружжя обирало будиночки на деревах.

Наш скандинавський медовий місяць, можливо, і закінчився, але пригоди безумовно тривають. Важко уявити більш яскраву і чарівну подорож, ніж нашу першу подорож як чоловіка і дружини,

– поділилась Коллінз.

"Це найкращий спосіб офіційно почати наше спільне життя. Немає нікого, з ким би ще могла стільки літати й стільки долати доріг. Вип'ємо за те, щоб попереду було ще багато яскравих подій", – додала вона.



Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки



Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки



Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки



Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки



Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки

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