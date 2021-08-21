Розмову Роджера Вотерса підслухав інсайдер видання, де музикант у ресторані Хемптона, штат Вірджинія, познайомив свою наречену з другом.
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"Наше джерело повідомляє, що його супутниця – та ж жінка, яка з'явилася з ним на червоній доріжці на Венеціанському кінофестивалі 2019 року в рамках його концертного фільму "Ми + вони", – йдеться у повідомленні.
Варто додати, що 2 роки тому на червоному хіднику в Італії Роджер Вотерс крокував із темношкірою жінкою, ім'я якої досі невідоме.
Роджер Вотерс та незнайомка на Венеційському фестивалі, 2019 рік / Фото Getty Images
Що відомо про особисте життя Роджера Вотерса
- За спиною рок-музиканти – чотири шлюби. Вперше чоловік одружився із Джудіт Трім у 1969 році. Але цей шлюб був недовгим – у 1975 вони розлучились.
- Вдруге чоловік одружився у 1976 році з музичною продюсеркою Кароліною Крісті. Разом вони прожили 16 років.
- Вже через рік після розлучення, у 1993-му, Роджер одружився з акторкою Прісциллою Філліпс. Там стосунки тривали до 2001 року.
- Аж через 11 років вчетверте узаконив свої стосунки з Лорі Дернінг після 10 років стосунків, але у 2015-му знову розлучився. Після цього деякий час Вотерс зустрічався з подругою сім'ї Рулою Джібріль