Розмову Роджера Вотерса підслухав інсайдер видання, де музикант у ресторані Хемптона, штат Вірджинія, познайомив свою наречену з другом.

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"Наше джерело повідомляє, що його супутниця – та ж жінка, яка з'явилася з ним на червоній доріжці на Венеціанському кінофестивалі 2019 року в рамках його концертного фільму "Ми + вони", – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що 2 роки тому на червоному хіднику в Італії Роджер Вотерс крокував із темношкірою жінкою, ім'я якої досі невідоме.



Роджер Вотерс та незнайомка на Венеційському фестивалі, 2019 рік / Фото Getty Images

Що відомо про особисте життя Роджера Вотерса