71-річна Вера Вонг вакцинувалася від коронавірусу

Американська модельєрка Вера Вонг отримала вакцину від коронавірусу. Щеплення їй зробили у центрі вакцинації в Нью-Йорку.

71-річна жінка підтримала вакцинування та вслід за багатьма політиками та зірками убезпечила себе від хвороби.

З останніх новин Зміни клімату могли спричинити появу COVID-19: нове дослідження

Вера Вонг вакцинувалась від коронавірусу

У своєму профілі в мережі вона показала фото, на якому сидить у захисній масці в кабінеті, а їй у руку вводить вакцину медсестра. Жінка для особливого випадку обрала чорні лосини та іменну білу майку, а своє волосся розпустила.

"Починаємо.... робимо це. Виконую свою частину роботи", – написала Вера Вонг під знімком, додавши, що прочитати більше про вакцинування фанати можуть у лінку "шапки" її профілю в інстаграмі.



Вера Вонг вакцинувалась від коронавірусу / Фото з інстаграму Вери Вонг

Хто така Вера Вонг? Американка стала впливовою у світі моди персоною, оскільки стала наймолодшим редактором журналу Vogue за всю його історію. На посаді жінка пробула 17 років. Згодом 2 роки працювала у Ральфа Лорена і у свої 40 років стала самобутнім дизайнером весільного одягу. Вера одягнула десятки знаменитих зірок США, Великої Британії та інших країн. Зокрема, жінка заслуговує окремих похвал щодо її зовнішнього вигляду, адже у свої 71 вона впевнено виглядає на 30.

Хто ще вакцинувався від COVID-19?

Нагадаємо, що свої вакцини вже отримали такі зірки, як Ентоні Гопкінс, Ієн Маккеллен, Арнольд Шварценеггер, Олівер Стоун – усім їм за 70 років, тобто та категорія людей, яка перебуває у найбільшій зоні ризику, якщо захворіє на коронавірус. Зокрема, вакцинацію пройшли Єлизавета II та її чоловік Філіп, Джо і Джилл Байдени, Камала Гарріс та інші впливові політики.