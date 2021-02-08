71-річна Вера Вонг вакцинувалася від коронавірусу

Джерело:інстаграм Вери Вонг
Американська модельєрка Вера Вонг отримала вакцину від коронавірусу. Щеплення їй зробили у центрі вакцинації в Нью-Йорку.
71-річна жінка підтримала вакцинування та вслід за багатьма політиками та зірками убезпечила себе від хвороби.
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У своєму профілі в мережі вона показала фото, на якому сидить у захисній масці в кабінеті, а їй у руку вводить вакцину медсестра. Жінка для особливого випадку обрала чорні лосини та іменну білу майку, а своє волосся розпустила.
"Починаємо.... робимо це. Виконую свою частину роботи", – написала Вера Вонг під знімком, додавши, що прочитати більше про вакцинування фанати можуть у лінку "шапки" її профілю в інстаграмі.
Вера Вонг вакцинувалась від коронавірусу / Фото з інстаграму Вери Вонг
Нагадаємо, що свої вакцини вже отримали такі зірки, як Ентоні Гопкінс, Ієн Маккеллен, Арнольд Шварценеггер, Олівер Стоун – усім їм за 70 років, тобто та категорія людей, яка перебуває у найбільшій зоні ризику, якщо захворіє на коронавірус. Зокрема, вакцинацію пройшли Єлизавета II та її чоловік Філіп, Джо і Джилл Байдени, Камала Гарріс та інші впливові політики.