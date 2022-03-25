До міжнародного конкурсу Євробачення залишилося 50 днів. Гурт Kalush Orchestra посилено готується до представлення України.

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Гурт Kalush Orchestra готується до Євробачення

Соліст колективу Олег Псюк подякував організаторам конкурсу. Він висловив сподівання, що за 50 днів в Україні настане мирний час.

До Євробачення залишилося рівно 50 днів. Ми готуємося як можемо, стараємось максимально, щоб представити нашу країну якомога краще. Величезна подяка організаторам і спільноті Євробачення, дуже дякую, що ви нам допомагаєте. Маємо надію, що приїдемо до вас, і що тут уже настане мирний час,

– сказав Олег Псюк.

Для перегляду відео прогорніть праворуч:

Зазначимо, що кожен з гурту Kalush Orchestra залучений у допомозі українцям: