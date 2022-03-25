До международного конкурса Евровидения осталось 50 дней. Группа Kalush Orchestra усиленно готовится к представлению Украины.
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Группа Kalush Orchestra готовится к Евровидению
Солист коллектива Олег Псюк поблагодарил организаторов конкурса. Он выразил надежду, что через 50 дней в Украине наступит мирное время.
До Евровидения осталось ровно 50 дней. Мы готовимся как можем, стараемся максимально представить нашу страну как можно лучше. Огромное спасибо организаторам и сообществу Евровидения, спасибо, что вы нам помогаете. Надеемся, что приедем к вам, и что здесь уже наступит мирное время,
– сказал Олег Псюк.
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Отметим, что каждая из группы Kalush Orchestra привлечена в помощи украинцам:
- Солист Олег Псюк организовал волонтерскую группу и помогает беженцам и армии;
- участник группы Килиммен вступил в терроборону Киева.