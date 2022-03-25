До международного конкурса Евровидения осталось 50 дней. Группа Kalush Orchestra усиленно готовится к представлению Украины.

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Группа Kalush Orchestra готовится к Евровидению

Солист коллектива Олег Псюк поблагодарил организаторов конкурса. Он выразил надежду, что через 50 дней в Украине наступит мирное время.

До Евровидения осталось ровно 50 дней. Мы готовимся как можем, стараемся максимально представить нашу страну как можно лучше. Огромное спасибо организаторам и сообществу Евровидения, спасибо, что вы нам помогаете. Надеемся, что приедем к вам, и что здесь уже наступит мирное время,

– сказал Олег Псюк.

Для просмотра видео прокрутите вправо:

Отметим, что каждая из группы Kalush Orchestra привлечена в помощи украинцам: