У Нью-Йорку відбувся черговий мітинг на підтримку України, де підняли синьо-жовтий стяг посеред міста. В той час Олександра співала гімн України, поряд з нею були сотні людей та преса.

До слова Майорітиме до перемоги: у центрі Нью-Йорка мер підняв прапор України

У церемонії також взяли участь генеральний консул України Олексій Голубов, члени міської ради, мерії, конгресмени, а також представники української громади.

Велика честь для мене виконати гімн України на честь історичної події – підняття українського прапора у самому центрі Нью-Йорку. Прапор України майорітиме поряд з прапором США у знак боротьби і віри у незалежність нашої країни і мирного народу. Наш жовто-блакитний символ волі і любові до своєї землі висітиме у центрі міста до дня, коли Україна переможе у війні з Росією,

– написала співачка.

Вона подякувала меру Нью-Йорка Еріку Адамсу і кожній людині, яка підтримує українців у США. Олександра переконана, що місія усіх українців зараз – бути об'єднаними, як ніколи, щоб протистояти злу.

Олександра Заріцька співає гімн України в Нью-Йорку: відео онлайн