Постраждала написала на репера заяву у поліцію. За її словами, він навмисно хотів завдати їй шкоду. Тож тепер 50 Cent вважається підозрюваним у скоєнні злочину.

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50 Cent кинув мікрофон у шанувальницю

Увечері 30 серпня виконавець виступав у Лос-Анджелесі в рамках свого туру The Final Lap 2023. Під час виконання однієї з пісень він приєднався до репера YG, який виступав на сцені. Там йому передали декілька мікрофонів, проте вони виявились несправними. Після цього розлючений музикант запустив мікрофон у натовп.

Він потрапив у голову ведучій місцевої радіостанції Power 106 Бріан Монгейн і до крові розсік їй лоба. Тож вона відправилась до лікарні. Згодом жінка написала на музиканта заяву в поліцію. Вона заявила, що перед кидком мікрофона 50 Cent глянув прямо на неї.

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Не лише 50 Сent

В липні американська виконавиця Cardi B виступила з концертом в Лас-Веґасі. Несподівано одна з глядачок облила співачку напоєм зі свого стакана. Це обурило виконавицю, тож вона негайно відреагувала. Cardi B жбурнула мікрофон у дівчину. Охорона артистки одразу вивели глядачку із концерту. Фани підтримали співачку. Вони наголосили, що глядачі не мають права так поводитись зі знаменитостями.