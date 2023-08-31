Тож 24 Канал підготував добірку про зірок, які влітку стали батьками. В матеріалі зібрано інформацію як про українських, так і про світових знаменитостей.

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Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Подружжя ретельно приховувало, що чекає на народження дитини. Про вагітність дружини бізнесмен повідомив лише у травні, а вже 2 червня Ліза народила сина Георгія. У липні Макацарія з дружиною охрестили сина. Церемонія пройшла в церкві Кашветі, що знаходиться у центрі Тбілісі.



Іраклі Макацарія з сином та дружиною / Фото з інстаграму бізнесмена

Аль Пачіно та Нур Альфалла

Голлівудський актор та режисер, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його нова 29-річна кохана народила йому сина на ім'я Роман.



Перше фото сина Аль Пачіно / Фото з інстаграму Нур Альфалли

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

18 червня зірки вдруге стали батьками. Малюка назвали Ріо Джон Чмерковський. Максим та Пета також разом виховують сина Шая Олександра.



Макс Чмерковський з двома синами / Фото з інстаграму

Бріанна Гові та Метт Зірінг

Американська акторка Бріанна Гові, зірка серіалу Netflix "Джинні й Джорджія", вперше стала матір'ю на початку літа. Вона народила первістка від адвоката Метта Зірінга. З огляду на фото, яке актриса опублікувала у своєму інстаграмі, можна зробити висновок, що вона народила дівчинку.



Бріанна Гові з первістком / Фото з інстаграму акторки

Марк Ентоні та Надя Феррейра

Колишній чоловік Дженніфер Лопес став батьком усьоме. Його 24-річна дружина Надя Феррейра народила дитину. Це сталося в День батька, 18 червня.



Марк Ентоні з сином / Фото з інстаграму співака

Ліза Крутікова та її чоловік Костя

Єлизавета Крутікова – учасниця шоу "Холостяк-11" та "Україна має талант" стала мамою 24 червня. У новоспеченої матусі народився син. Малюка назвали Дені.



Ліза Крутікова з чоловіком та сином / Фото з інстаграму гімнастки

Андрій Любка і Юлія Пелипчук

Український письменник вдруге став батьком. Його дружина Юлія народила доньку, яку батьки назвали Ярина. Зазначимо, Любка має ще одну доньку – Уляну, яка народилася в червня 2020 року.



Андрій Любка з дружиною та дітьми / Фото з фейсбуку письменника

Джон Ледженд і Кріссі Тейген

Співак Джон Ледженд та модель і ведуча Кріссі Тейген вчетверте стали батьками. Подружжя скористалося послугами сурогатної матері Александри. Згодом зіркова матуся повідомила, що назвала новонародженого сина на честь сурогатної матері, його ім'я – Рен Александр Стівенс.



Кріссі Тейген з дітьми / Фото з інстаграму моделі

Алла Костромічова і Джейсон Капоне

Українська модель вдруге стала мамою. Вона народила донечку Аврору. До того ж модель разом зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне виховують 7-річного сина Сальваторе.



Перше фото доньки Алли Костромічової / Фото з інстаграму моделі

Наомі Кемпбелл

Модель і актриса вдруге стала мамою, тепер у неї є син. Шанувальники підозрюють, що Наомі скористалася послугами сурогатної матері. Знаменитість також має донечку Люсі.



Наомі Кемпбелл з сином та донькою / Фото з інстаграму зірки

Ната Жижченко та Євген Філатов

В липні солістка гурту ONUKA народила дівчинку, яку разом з чоловіком назвала Ліна. Зірка також виховує трирічного сина Олександра.



Ната Жижченко зі своїми дітьми / Фото з інстаграму співачки

Олексій Тригубенко

Фіналіст першого сезону "Холостячки" за участі Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко став батьком первістка. В нього народився син, якого назвали Марком.



Олексій Тригубенко з сином / Фото з інстаграму блогера

Борис і Кетрін Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увосьме став татом. Його дружина Керрі народила сина. Назвали малюка Френк Альфред Одіссей Джонсон.



Кетрін Джонсон з сином / Фото з інстаграму

Ліндсі Лохан

Голлівудська акторка Ліндсі Логан вперше стала мамою. 37-річна зірка народила сина і вже розсекретила його незвичне ім'я. Хлопчика назвали дуже незвично – Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник".



Вагітна Ліндсі Лохан / Фото з інстаграму акторки

Тімур та Інна Мірошниченки

Зіркове подружжя втретє стало батьками. Вони всиновили малюка Марселя з дитбудинку. Хлопчику 2 серпня виповнилося 2 роки. Додамо, що Тімур та Інна також мають двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.



Багатодітна сім'я Мірошниченків / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Ріанна та A$AP Rocky

ЗМІ повідомляють, що виконавиця вдруге стала мамою. За їх інформацією, артистка народила дівчинку бойфренду A$AP Rocky. Втім, офіційної інформації досі немає.



Вагітна Ріанна / Фото з інстаграму співачки

Ivan NAVI

22 серпня співак вперше став батьком. Ivan NAVI став татом сина, якого вони з дружиною назвали Дарій.



Син Івана Наві / Фото з інстаграму виконавця

Таня Парфільєва та Іван Кришталь

Популярна українська блогерка також 22 серпня потішила шанувальників новиною про народження дитини. Вона стала мамою сина, якого молоді батьки назвали Олександром.