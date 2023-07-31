Відео з реакцією артистки вже розлетілося соціальними мережами. Відтак шанувальники артистки також встигли висловити свою думку про неприємний інцидент.

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Cardi B кинула мікрофон у глядачку

Виконавиця співала пісню Bodak Yellow на своєму концерті в клубі у Лас-Веґасі. Несподівано одна з глядачок облила співачку напоєм зі свого стакана. Це обурило виконавицю, тож вона негайно відреагувала. Cardi B жбурнула мікрофон у дівчину. Охорона артистки одразу вивели глядачку із концерту.

Реакція мережі

Фани підтримали співачку. Вони наголосили, що глядачі не мають права так поводитись зі знаменитостями: