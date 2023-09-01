Пострадавшая написала на рэпера заявление в полицию. По ее словам, он намеренно нанес ей вред. Теперь 50 Cent считается подозреваемым в совершении преступления.

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50 Cent бросил микрофон в поклонницу

Вечером 30 августа исполнитель выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура The Final Lap 2023. Во время исполнения одной из песен он присоединился на сцену к реперу YG. Там ему передали несколько микрофонов, но они оказались неисправными. После этого разъяренный музыкант запустил микрофон в толпу.

Он попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Бриан Монгейн и до крови рассек ей лоб. Она попала в больницу. Затем женщина написала на музыканта заявление в полицию. Она заявила, что перед броском микрофона 50 Cent взглянул прямо на нее.

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Не только 50 Сent

В июле американская исполнительница Cardi B выступила с концертом в Лас-Вегасе. Неожиданно одна из зрительниц облила певицу напитком из своего стакана. Это возмутило исполнительницу, так что она немедленно отреагировала. Cardi B швырнула микрофон в девушку. Охрана артистки сразу вывела зрительницу с концерта. Фаны поддержали певицу. Они подчеркнули, что зрители не имеют права так обращаться со знаменитостями.