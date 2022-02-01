31 січня день народження відсвяткувала Керол Міддлтон – мама герцогині Кембриджської. Її привітали в інстаграмі організації Party Pieces, директором якої є іменинниця.

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Дитяче фото з Кейт Міддлтон

Разом з привітанням працівники компанії оприлюднили чорно-білу світлину, датовану 1989 роком. На цьому знімку Керол Міддлтон позує в компанії своїх дітей – Піппи, Джеймса та Кейт.

Майбутня герцогиня зображена на фото справа. Вона свистить у дудку, одягнена у светр, з-під якого видніється білий комірець блузки. Позаду матері позує Піппа з піднятою рукою, в якій тримає кульку.

Джеймса на фото повністю не видно – він задивився на сестер та обернувся у профіль. Архівне рідкісне фото швидко поширилось мережею та зібрало безліч вподобань і коментарів.



Керол Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму

Зазначимо, що Керол Міддлтон бере активну участь у вихованні онуків, тобто дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона розповідала, що дуже любить проводити час з принцами Луї та Джорджем і принцесою Шарлоттою. Бабуся грається з ними, бігає та прищеплює любов до природи.

Мама герцогині Кембриджської також часто буває у колі королівської сім'ї. Востаннє вона виходила у світ, коли знімався різдвяний концерт Together at Christmas на чолі з донькою Кейт Міддлтон.