31 января день рождения отпраздновала Кэрол Миддлтон – мама герцогини Кембриджской. Ее поздравили в инстаграмме организации Party Pieces, директором которой является именинница.

Смотрите также: Юлия Санина показала, как выглядела в детстве: милое фото с микрофоном в руках

Детское фото с Кейт Миддлтон

Вместе с поздравлением сотрудники компании обнародовали черно-белое фото, датированное 1989 годом. На этом снимке Кэрол Миддлтон позирует в компании своих детей – Пиппи, Джеймса и Кейт.

Будущая герцогиня изображена на фото справа. Она свистит в дудку, одетая в свитер, из-под которого виднеется белый воротничок блузки. Позади матери позирует Пиппа с приподнятой рукой, в которой держит шарик.

Джеймса на фото полностью не видно – он посмотрел на сестер и повернулся в профиль. Архивное редкое фото быстро распространилось по сети и собрало множество лайков и комментариев.

Кэрол Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма

Отметим, что Кэрол Миддлтон активно участвует в воспитании внуков, то есть детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она рассказывала, что очень любит проводить время с принцами Луи и Джорджем и принцессой Шарлоттой. Бабушка играет с ними, бегает и прививает любовь к природе.

Мама герцогини Кембриджской тоже часто бывает в кругу королевской семьи. В последний раз она выходила в свет, когда снимался рождественский концерт Together at Christmas во главе с дочерью Кейт Миддлтон.