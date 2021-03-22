28-річний співак Ivan Navi вакцинувався від коронавірусу

Український артист Ivan Navi 22 березня щепився вакциною Covishield в одній з лікарень Львова. Артист наразі очікує, як його організм відреагує на вакцинацію.

Про своє рішення вакцинуватись чоловік поділився на особистій сторінці у фейсбуці. Він зізнався, що довго не наважувався щеплюватись, втім, коли така можливість все ж з'явилась – він не вагався.

До слова Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу

Читав багато коментарів стосовно вакцинації AstraZeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішення вакцинуватись. Цікаво, як мій організм сприйме її,

– написав в мережі Ivan Navi.

Реакція фанатів

Артист також запитав у шанувальників, чи будуть вони вакцинуватись та що думають про щеплення. Деякі користувачі мережі зазначили, що вакцини Astra Zeneca в Україні немає і він її отримав "по блату", втім, інші шанувальники встигли зазначити, що Covishield – це вакцина AstraZeneca, вироблена за ліцензією на індійській фармакологічній фабриці.

Буду вакцинуватись. Шкода, що я вже не з популярних і доведеться чекати.

Поки не наважилася стати в чергу. Але поки...

Здоров'я та легко перенести ефекти після.

Ви позитивні, а це означає що організм сприймає добре. Вдалого понеділка!

Молодець!!! Не слухай невігласів!!! Твій приклад врятує багатьох!!!

Вакцинуватись потрібно. Напишіть, будь ласка, потім пост, як організм реагує. Дуже цікаво. Здоров'я вам та усім.

Які українські артисти вакцинувались від COVID-19?

На тлі великої недовіри українців до вакцин індійського виробництва Covishield, деякі українські знаменитості вже публічно щепились від коронавірусу. У прямому ефірі однієї з політичних програм "Право на владу" медики вакцинували таких зірок, як Руслану, Олександра Педана, Наталю Мосейчук і Сергія Конюшка. У наступні дні знаменитості зізнались, що почуваються добре і ніяких негативних змін в організмі не відчули. Телеведуча Алла Мазур, яка у 2020 році поборола рак, теж вакцинувалась від COVID-19.

Одним з останніх щеплення отримав український автор Сергій Жадан. Щоправда, його жорстко розкритикували у соціальній мережі Facebook через те, що він отримав вакцину в той час, як інші люди, особливо старшої вікової категорії, більше її потребують.