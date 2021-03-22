28-річний співак Ivan Navi вакцинувався від коронавірусу

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Джерело:

фейсбук Ivan Navi

Український артист Ivan Navi 22 березня щепився вакциною Covishield в одній з лікарень Львова. Артист наразі очікує, як його організм відреагує на вакцинацію.

Про своє рішення вакцинуватись чоловік поділився на особистій сторінці у фейсбуці. Він зізнався, що довго не наважувався щеплюватись, втім, коли така можливість все ж з'явилась – він не вагався.

До слова Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу

Читав багато коментарів стосовно вакцинації AstraZeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішення вакцинуватись. Цікаво, як мій організм сприйме її,
– написав в мережі Ivan Navi.

Реакція фанатів

Артист також запитав у шанувальників, чи будуть вони вакцинуватись та що думають про щеплення. Деякі користувачі мережі зазначили, що вакцини Astra Zeneca в Україні немає і він її отримав "по блату", втім, інші шанувальники встигли зазначити, що Covishield – це вакцина AstraZeneca, вироблена за ліцензією на індійській фармакологічній фабриці.

  • Буду вакцинуватись. Шкода, що я вже не з популярних і доведеться чекати.
  • Поки не наважилася стати в чергу. Але поки...
  • Здоров'я та легко перенести ефекти після.
  • Ви позитивні, а це означає що організм сприймає добре. Вдалого понеділка!
  • Молодець!!! Не слухай невігласів!!! Твій приклад врятує багатьох!!!
  • Вакцинуватись потрібно. Напишіть, будь ласка, потім пост, як організм реагує. Дуже цікаво. Здоров'я вам та усім.

Які українські артисти вакцинувались від COVID-19?

На тлі великої недовіри українців до вакцин індійського виробництва Covishield, деякі українські знаменитості вже публічно щепились від коронавірусу. У прямому ефірі однієї з політичних програм "Право на владу" медики вакцинували таких зірок, як Руслану, Олександра Педана, Наталю Мосейчук і Сергія Конюшка. У наступні дні знаменитості зізнались, що почуваються добре і ніяких негативних змін в організмі не відчули. Телеведуча Алла Мазур, яка у 2020 році поборола рак, теж вакцинувалась від COVID-19.

Одним з останніх щеплення отримав український автор Сергій Жадан. Щоправда, його жорстко розкритикували у соціальній мережі Facebook через те, що він отримав вакцину в той час, як інші люди, особливо старшої вікової категорії, більше її потребують.