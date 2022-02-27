Українські знаменитості масово виступають проти російської пропаганди та дякують українським Збройним силам. Нашу армію підтримав й Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки.

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Вєрка Сердючка послала російських окупантів

Артистка опублікувала фото, на якому позувала з "мамою" Інною Білоконь. Співачки показували середній палець російському окупантові.

У підписі до фото Андрій Данилко закликав не падати духом та допомагати українським захисникам.

Геть! Геть! Геть! Стоїмо та не падаємо духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!

– написав Данилко.



Вєрка Сердючка з "мамою" Інною Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Зауважимо, допис Вєрки Сердючки поширили на фан-сайті Євробачення, де поширюють новини про міжнародний конкурс. Там публікацію зірки підписали так: "Просте послання Росії від Вєрки Сердючки".

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