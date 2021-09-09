19-річний Роман Сасанчин зробив своє перше татуювання: фото

9 вересня 2021 , 16:14
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Джерело:

інстаграм Романа Сасанчина

Український виконавець та переможець "Голосу країни 10" Роман Сасанчин давно мріяв про татуювання і днями відвідав тату-майстра. Малюнок він розмістив на внутрішній стороні руки, а за ескіз обрав великий нотний ключ.

Своїм першим татуюванням Роман похизувався в інстаграм-сторіз 8 вересня. Він відвідав тату-салон у Чорткові, де зараз проживає разом зі своєю коханою Іванною. Через кілька місяців 23-річна дівчина народить йому малюка.

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За словами хлопця, він довгий час не наважувався на цей крок. Поруч з ним під час першого сеансу перебувала його обраниця. Щодо ескізу, то хлопець довго не вагався, адже обожнює музику і такий малюнок для нього став символічним.


Роман Сасанчин зробив татуювання / Фото з інстаграм-сторіз співака

Роман зізнався у мережі, що зовсім не шкодує про свій вибір. 


Татуювання Сасанчина у формі нотного ключа / Фото з інстаграм-сторіз виконавця

Що відомо про Романа Сасанчина?

Молодий український співак, переможець талант-шоу "Голос. Діти", а також переможець "Голос країни". Завдяки тріумфу в останньому шоу хлопець отримав у подарунок квартиру в Києві. Хлопець родом з простої сім'ї із Тернопільщини, зараз навчається у Теребовлянському коледжі культури і мистецтв. Навесні 2021 року він та його мама тяжко захворіли на коронавірус – з лікуванням йому допомогли небайдужі українці. У травні стало відомо, що хлопець освідчився коханій, а вже в серпні дівчина Іванна зізналась, що чекає на дитину від нього.
Автор: Уляна Журба