19-річний Роман Сасанчин зробив своє перше татуювання: фото

Український виконавець та переможець "Голосу країни 10" Роман Сасанчин давно мріяв про татуювання і днями відвідав тату-майстра. Малюнок він розмістив на внутрішній стороні руки, а за ескіз обрав великий нотний ключ.

Своїм першим татуюванням Роман похизувався в інстаграм-сторіз 8 вересня. Він відвідав тату-салон у Чорткові, де зараз проживає разом зі своєю коханою Іванною. Через кілька місяців 23-річна дівчина народить йому малюка.

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За словами хлопця, він довгий час не наважувався на цей крок. Поруч з ним під час першого сеансу перебувала його обраниця. Щодо ескізу, то хлопець довго не вагався, адже обожнює музику і такий малюнок для нього став символічним.



Роман Сасанчин зробив татуювання / Фото з інстаграм-сторіз співака

Роман зізнався у мережі, що зовсім не шкодує про свій вибір.



Татуювання Сасанчина у формі нотного ключа / Фото з інстаграм-сторіз виконавця