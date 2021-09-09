Своей первой татуировкой Роман похвастался в инстаграм-сториз 8 сентября. Он посетил тату-салон в Черткове, где проживает вместе со своей любимой Иванной. Через несколько месяцев 23-летняя девушка родит ему малыша.
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По словам парня, он долгое время не решался на этот шаг. Рядом с ним во время первого сеанса находилась его избранница. Что касается эскиза, то парень долго не колебался, ведь обожает музыку и такой рисунок для него стал символическим.
Роман Сасанчин сделал татуировку / Фото с инстаграм-сториз певца
Роман признался в сети, что совсем не жалеет о своем выборе.
Татуировки Сасанчина в форме нотного ключа / Фото с инстаграм-сториз исполнителя
Что известно о Романе Сасанчине?
Молодой украинский певец, победитель талант-шоу "Голос. Дети", а также победитель "Голос страны". Благодаря триумфу в последнем шоу парень получил в подарок квартиру в Киеве. Парень родом из простой семьи из Тернопольщины, сейчас учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств. Весной 2021 года он и его мама тяжело заболели коронавирусом – с лечением ему помогли неравнодушные украинцы. В мае стало известно, что парень сделал предложение любимой, а уже в августе девушка Иванна призналась, что ждет ребенка от него.