12 страв і кутя від бабусі: Олександра Кучеренко розповіла, як її родина відзначає Святвечір

Якщо Новий рік українські зірки зустрічають на роботі чи в шумній компанії, то на Святвечір і Різдво обов'язково їдуть до рідних. Так і в родині "Міс України-2016" Олександри Кучеренко. Як вона святкує 6 січня та які страви ставить на стіл, дізнавайтеся в ексклюзиві 24 каналу.

Телезірка Олександра Кучеренко зізнається, що Різдво для неї – одне з найбільш сімейних свят, тепле, тихе і затишне. Тому на Святвечір вона завжди гостює у батьків. У їхньому домі збирається вся рідня.

Не можна пропустити Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

У Святвечір неодмінно потрібно приїхати з вечерею до батьків та зібратися за великим столом з усіма рідними. А ще гарна традиція цього свята – полишати будь-які образи, прощати, миритися і робити добрі справи, бо саме це і є справжнє різдвяне диво,

– ділиться "Міс Україна-2016".

Знаменитість зізнається, що сповідувати різдвяні традиції її навчила бабуся. Один з найяскравіших спогадів з дитинства Олександри – це святковий стіл з дванадцятьма стравами, який бабуся накривала для дітей та онуків. Вона готувала й головну страву вечора – кутю.

"Бабуся пригощала всю нашу сім'ю. Можу запевнити, що таку смачну й солодку кутю вміє готувати тільки вона! Сподіваюся, у чомусь я перейняла її кулінарний хист", – заявляє Олександра Кучеренко.

Олександра Кучеренко з пирогом "Різдвяний віночок" / Фото ведучої для 24 каналу

у родині Решетників кутю готує дідусь Христини. Вона родом з Івано-Франківщини, тому вчить чоловіка та синів дотримуватися різдвяних традицій. Про всі звичаї в новорічно-різдвяний період зіркова сім'я розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Олександра Кучеренко старанно зберігає родинні рецепти та переймає їх у свою сім'ю з мандрівником Дмитром Комаровим. Своїм прикладом ведуча демонструє, як важливо зберігати різдвяні традиції, адже з часом вони, на жаль, губляться.

Хотілося б, щоб ми, українці, не втрачали нашу неповторність, адже колядки, вертеп, стіл з 12 пісними стравами – це те унікальне, чого не побачиш у жодному американському фільмі про Різдво,

– наголошує титулована красуня.