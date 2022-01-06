Телезвезда Александра Кучеренко признается, что Рождество для нее – один из самых семейных праздников, теплый, тихий и уютный. Поэтому в Сочельник она всегда гостит у родителей. В их доме собирается вся родня.

Нельзя пропустить Святая ночь со звездами: рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко

В Сочельник непременно нужно приехать с ужином к родителям и собраться за большим столом со всеми родными. А еще хорошая традиция этого праздника – оставлять любые обиды, прощать, мириться и делать добрые дела, потому что именно это и есть настоящее рождественское чудо,

– делится "Мисс Украина-2016".

Знаменитость признается, что исповедовать рождественские традиции ее научила бабушка. Одно из самых ярких воспоминаний из детства Александры – это праздничный стол с двенадцатью блюдами, который бабушка накрывала для детей и внуков. Она готовила и главное блюдо вечера – кутью.

Могу заверить, что такую вкусную и сладкую кутью умеет готовить только она! Надеюсь, в чем-то я переняла ее кулинарный талант", – заявляет Александра Кучеренко.



Александра Кучеренко с пирогом "рождественский веночек" / Фото ведущей для 24 канала

К слову, в семье Решетников кутью готовит дедушка Кристины. Она родом из Ивано-Франковщины, поэтому учит мужа и сыновей придерживаться рождественских традиций. Обо всех обычаях в новогодне-рождественский период звездная семья рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Александра Кучеренко старательно хранит семейные рецепты и перенимает их в свою семью с путешественником Дмитрием Комаровым. Своим примером ведущая демонстрирует, как важно сохранять рождественские традиции, ведь со временем они, к сожалению, теряются.

Хотелось бы, чтобы мы, украинцы, не теряли нашу неповторимость, ведь колядки, вертеп, стол с 12 постными блюдами – это то уникальное, чего не увидишь ни в одном американском фильме про Рождество,

– подчеркивает титулованная красавица.

Интересно! Фирменные рецепты постных блюд от украинских звезд собраны в спецпроекте 24 канала "Святая ночь со звездами". Там и борщ с грибными ушками от Наталки Карпы, и фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко, и кулеш от Alyosha.