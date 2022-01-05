Подружжя Решетників переконане, що Різдво – це сімейне свято. Тож 7 січня вони завжди намагаються відзначати на Західній Україні, туди з'їжджається вся рідня Христини.

Повне інтерв'ю читайте тут Про різдвяні традиції та Новий рік 30 грудня: ексклюзивне інтерв'ю з подружжям Решетників

Дружина шоумена зізнається, що вони дуже чекають поїздки, адже нарешті зможуть відпочити від численних проєктів і роботи, яка виснажувала цілий рік.

Різдво ми намагаємося зустрічати у батьків, у прадідуся. Ми збираємося за одним столом, дідусь готує кутю. У нас дуже велика родина, тож Різдво дуже об'єднує. Ми колядуємо, дітки наші колядують, щедрують,

– ділиться Христина Решетник.

Вона зізнається, що сини – Іван і Дмитро – вже на повну готуються до Різдва. Хлопці заучують колядки і навіть вчать наймолодшого Сашка, якому всього рік. "Сашо, ну ти можеш сказати нам, будь ласка, ось цю колядку", – звертаються вони до братика, а той лише очима блимає.

Григорій Решетник з дружиною і трьома синами / Фото з інстаграму шоумена

"Класно, що в Україні стільки гарних добрих традицій. Треба підтримувати ці традиції, пишатися своєю країною", – зізнається Григорій Решетник.

Ці свята дуже важливі. Обов'язково знаходьте час, не зважаючи на складні робочі графіки, побути з рідними, зарядитися енергією, сходити в гості. Хочеться, щоб все пройшло атмосферно, дружньо,

– додає шоумен.

Зауважимо, Новий рік у сім'ї Григорія Решетника святкують 30 грудня. Усе тому, що в новорічну ніч він завжди працює. Тож Різдво – чи не єдине свято, яке шоумен може повноцінно розділити з сім'єю.