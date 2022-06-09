Вернувшись в Украину, певица MamaRika продолжила гастрольную деятельность. На днях она выступила на благотворительном концерте.

К слову Где бы ни билось украинское сердце, там Украина: какие звезды поднимали сине-желтый флаг на концертах

MamaRika выступила на концерте

6 июня в Киеве состоялся благотворительный концерт "100 дней несокрушимости Украины". На нем поклонники смогли услышать любимые песни "Доброго вечора, ми з України", "Допоможе ЗСУ", "Давай цілуватися під час сирени", "Вова, ***ш їх" и другие треки о войне.

На концерте выступили PROBASS HARDI, CHICO & QATOSHI, 100LITSA и MamaRika, которая поделилась впечатлениями от встречи с фанами и фото.

Хочу закончить день благодарением Богу за то, что я могу быть полезным в это тяжелое время. Каждая новая встреча с вами – это ритуал, обмен энергиями, эмоции вышедшие на новый уровень восприятия. Каждое слово, каждая песня теперь приобрела иное содержание и проживается очень глубоко,

– поделилась артистка.

"Музыка лечит… очищает от боли. Обними с такими родными незнакомцами, ваши улыбки, пусть сквозь слезы, возможность отдать вам частицу своего – мое "здесь и сейчас", – добавила она.

Фото с выступления MamaRika / Фото с инстаграма звезды

Видео с выступления MamaRika / Для просмотра пролистайте справа

Добавим, MamaRika признавалась, что война и стресс сказались на ее здоровье. Артистка задумывается над тем, чтобы пойти к психологу, хотя раньше она справлялась с проблемами самостоятельно.

На концерт исполнительница надела стильный персиковый костюм, состоящий из прямых брюк и оверсайз жакета. Также звезда примерила голубую блузку. MamaRika дополнила образ макияжем и прической. Она собрала волосы в хвост и уложила их волнами.

Средства от продажи билетов пошли в фонд VISIT UKRAINE, помогающий переселенцам из пострадавших от нападения России городов. Деньги, которые удалось собрать во время трансляции, передали в фонд "Вернись живым".