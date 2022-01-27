Про власні дитячі історії Григорій Решетник згадує одразу з великим задоволенням. Йому подобається берегти такі сімейні моменти глибоко в душі та передавати їх своїм нащадкам.

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"У мене було спокійне дитинство в приватному секторі Миколаєва. Ми весь час проводили на вулиці – з ранку до ночі. І неважливо, літо це чи зима. У холодну пору року знаходили найвищу гірку і спускалися на санчатах. Коли не було санчат, я з’їжджав на дипломаті. З друзями постійно ліпили зі снігу ціле містечко, а не лише снігову бабу. Приходили додому мокрющі. Геть усі речі батьки кидали на батарею і відігрівали мене чаєм з варенням. Було таке, що приходили повністю в болоті (Сміється). Водночас намагалися при цьому берегти одяг, бо великого вибору не було. Одна куртка – гуляти, а інші – "на вихід", – поділився теплими спогадами ведучий.



Григорій Решетник поділився історіями з дитинства / Фото пресслужби "Нового каналу"

Топовими заняттями в дитинстві Решетника були різні види спорту. Активностей і фантазії вистачало завжди!

"Якось я взяв у татуся старі, зовсім ненагострені ковзани. Знайшов якусь замерзлу калюжу й намагався там кататися. Перед цим дивився по телевізору хокей і чемпіонат світу з фігурного катання. Ще ми з хлопцями так любили футбол, що навіть взимку на снігу грали. Тоді не було яскравих різноколірних м’ячів, як зараз, тож ганяли простий білий. Його було погано видно, але ми намагалися грати, бо не могли дочекатися, поки сніг зійде. Ніколи не бачили перепон, аби насолоджуватися спілкуванням із друзями", – поміркував Григорій.

"Діти мають бути всебічно розвиненими"

Історіями з дитинства Григорій ділиться і з синами. Не лише розповідає, а й показує на власному прикладі.

Своє минуле згадую з радістю й усмішкою! І хочу передати це своїм дітям. Показати, що дитинство без гаджетів – круте та яскраве! Ми виходимо разом на вулицю і розважаємося. Накупили різних санчат, тарілок для катання. Вважаю, що наші діти мають бути сучасними, але витривалими та всебічно розвиненими, – переконаний чоловік.



Григорій Решетник із сім'єю на зимовій прогулянці / Фото з інстаграму ведучого

Григорія Решетника побачите навесні у двох яскравих прем’єрах Нового каналу: інтелектуально-розважальному шоу "Де логіка?" з ведучим Андрієм Бєдняковим та Improv Live Show з Олександром Педаном та імпровізаторами Романом Міщеряковим, Володимиром Шумком та Валентином Міхієнком.