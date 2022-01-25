Для Маші Єфросиніної сім'я – найбільша цінність. Зірка багато часу проводить з чоловіком і дітьми, часто згадує про батьків. У день народження мами телеведуча не змогла залишитись осторонь та опублікувала зворушливі кадри.
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Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження
На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явився допис, що складається з серії фото та відео. Телеведуча показала архівні фото мами Людмили Павлівни. На першій світлині Маша тримала на руках маленького сина Олександра, а мама стояла поруч із донькою та внуком.
Людмила Павлівна завжди щиро усміхається, на фотографіях виглядає бездоганно. Примітно те, що Маша дуже схожа на зіркову матусю.
Мамусінко, у кожен твій Новий рік прошу тебе лише про одне. Будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людино на світі!
– написала ведуча в публікації.
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