Для Маші Єфросиніної сім'я – найбільша цінність. Зірка багато часу проводить з чоловіком і дітьми, часто згадує про батьків. У день народження мами телеведуча не змогла залишитись осторонь та опублікувала зворушливі кадри.

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Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження

На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явився допис, що складається з серії фото та відео. Телеведуча показала архівні фото мами Людмили Павлівни. На першій світлині Маша тримала на руках маленького сина Олександра, а мама стояла поруч із донькою та внуком.

Людмила Павлівна завжди щиро усміхається, на фотографіях виглядає бездоганно. Примітно те, що Маша дуже схожа на зіркову матусю.

Мамусінко, у кожен твій Новий рік прошу тебе лише про одне. Будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людино на світі!

– написала ведуча в публікації.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Додамо, Маша Єфросиніна буде ведучою головної сцени на Національному відборі на Євробачення-2022. Фінал конкурсу відбудеться 12 лютого. У прямому ефірі восьмеро учасників боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині.