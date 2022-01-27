О собственных детских историях Григорий Решетник вспоминает сразу с большим удовольствием. Ему нравится беречь такие семейные моменты глубоко в душе и передавать их своим потомкам.

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"У меня было спокойное детство в частном секторе Николаева. Мы все время проводили на улице – с утра до ночи. И не важно, лето это или зима. В холодное время года находили самую высокую горку и спускались на санках. Когда не было санок, я съезжал на дипломате. С друзьями постоянно лепили из снега целый городок, а не только снежную бабу. Приходили домой мокрющие. Все вещи родители бросали на батарею и отогревали меня чаем с вареньем. Было такое, что приходили полностью в болоте (смеется). В то же время пытались при этом беречь одежду, потому что большого выбора не было. Одна куртка – гулять, а другие – "на выход", – поделился теплыми воспоминаниями ведущий.



Григорий Решетник поделился историями с детства / Фото пресс-службы "Нового канала"

Топовыми занятиями в детстве Решетника были разные виды спорта. Активности и фантазии хватало всегда!

"Как-то я взял у папы старые, совсем незаточенные коньки. Нашел какую-то замерзшую лужу и пытался там кататься. Перед этим смотрел по телевизору хоккей и чемпионат мира по фигурному катанию. Еще мы с ребятами так любили футбол, что даже зимой на снегу играли. Тогда не было ярких разноцветных мячей, как сейчас, поэтому гоняли простой белый. Его было плохо видно, но мы старались играть, потому что не могли дождаться, пока снег сойдет. Никогда не видели преград, чтобы наслаждаться общением с друзьями", – подумал Григорий.

"Дети должны быть всесторонне развитыми"

Историями с детства Григорий делится и с сыновьями. Не только рассказывает, но и показывает на собственном примере.

Свое прошлое вспоминаю с радостью и улыбкой! И хочу передать это своим детям. Показать, что детство без гаджетов – крутое и яркое! Мы выходим вместе на улицу и развлекаемся. Накупили разных саней, тарелок для катания. Считаю, что наши дети должны быть современными, но выносливыми и всесторонне развитыми, – убежден мужчина.



Григорий Решетник с семьей на зимней прогулке / Фото из инстаграма ведущего

Григория Решетника увидите весной в двух ярких премьерах Нового канала: интеллектуально-развлекательном шоу "Где логика?" с ведущим Андреем Бедняковым и Improv Live Show с Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Владимиром Шумко и Валентином Михиенко.