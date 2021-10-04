З'явились нещодавно, – лідерка гурту KAZKA розповіла про нові стосунки

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька нещодавно зізналась, що знову закохана. Тепер зірка розповіла, що цим стосункам – дуже мало часу, а тому вона ними дорожить.

Українська співачка та лідерка гурту KAZKA останні півтора року не мала серйозних стосунків. Та нещодавно вона знову закохалась.

Читайте також Слава Камінська зачарувала фото з екскоханим і дітьми

Солістка KAZKA про нові стосунки

Олександра Заріцька зізналась, що роман закрутився не так давно. Вона додала, що парі не вдається бачитися часто, адже зірка багато часу присвячує "Танцям з зірками" та іншим проєктам.

Хлопець з'явився нещодавно. Цим стосункам ще дуже мало часу. Я їх бережу. Однак я не можу назвати свої стосунки суперздоровими, адже ми не часто бачимось. Але працюємо над цим,

– поділилась артистка.

"Я заспокоюю його, що незабаром все зміниться. Дуже сподіваюся, що побачимося в грудні або січні", – зауважила вона з гумором.

Лідерка KAZKA розповіла, що ще не знайомила бойфренда з батьками. На цей крок вона піде вже тоді, коли буде впевненою в тому, що стосунки серйозні та можуть розвиватися ще довго. Також дівчина побоюється, чи сподобається хлопець її батькові.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA

Що відомо про нові стосунки Заріцької