Украинская певица и лидер группы KAZKA последние полтора года не имела серьезных отношений. Но недавно она снова влюбилась.
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Солистка KAZKA о новых отношениях
Александра Зарицкая призналась, что роман закрутился не так давно. Она добавила, что паре не удается видеться часто, ведь звезда много времени посвящает "Танцам со звездами" и другим проектам.
Парень появился недавно. Этим отношениям еще очень мало времени. Я их берегу. Однако я не могу назвать свои отношения суперздоровыми, ведь мы не часто видимся. Но работаем над этим,
– поделилась артистка.
"Я успокаиваю его, что вскоре все изменится. Очень надеюсь, что увидимся в декабре или январе", – отметила она с юмором.
Лидер KAZKA рассказала, что еще не знакомила бойфренда с родителями. На этот шаг она пойдет уже тогда, когда будет уверена в том, что отношения серьезные и могут развиваться еще долго. Также девушка опасается, понравится ли парень ее отцу.
Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA
Что известно о новых отношениях Зарицкой
- Впервые о романе солистка группы KAZKA рассказала посреди сентября. Тогда она призналась, что пребывает в мечтательно-влюбленном настроении.
- Александра добавила, что бойфренд не принадлежит к миру шоу-бизнеса. Однако другими деталями она не поделилась.
- Последние отношения Зарицкой были с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию, но через несколько месяцев певица завершила роман.