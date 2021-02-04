Напередодні Різдва принц Гаррі та Меган Маркл презентували різдвяну листівку. Але днями в мережі з'явилась ще одна, неофіційна. Нею подружжя дякувало шанувальників за теплі привітання.

Джерело: People

Напередодні Різдва принц Гаррі й Меган Маркл презентували чарівну різдвяну листівку з підрослим сином. Але виявилось, що є ще одна, неофіційна листівка.

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Неофіційна різдвяна листівка принца Гаррі й Меган Маркл

Неофіційну листівку Меган та Гаррі розсилали шанувальникам, як подяку за їхні привітання й теплі побажання. На ній зображений кадр з поїздки подружжя в місто Даббо в 2018 році. На знімку принц Гаррі виголошує промову, а Меган Маркл стоїть біля чоловіка з парасолею, адже йде сильний дощ.

Тоді мер Даббо Бен Шилдс запропонував принцу свою парасольку, але Гаррі мило заперечив: "Все гаразд, у мене є моя дружина".

Дякуємо за ваші дбайливі повідомлення. Ми цінуємо ваші добрі слова і час, який ви витратили на те, щоб написати нам. Шлемо вам наші найтепліші побажання. Герцог і герцогиня Сассекські,

– йдеться у різдвяній листівці.

Варто зазначити, що шанувальникам приходить листівка не з США, де живе подружжя, а з Кларенз-гаусу. Саме там опрацьовують пошту герцога та герцогині.

Це фото є одним з улюблених у принца Гаррі та Меган Маркл. Воно було зображене на іншій листівці, яку подружжя надсилало шанувальникам 2 роки тому.



Неофіційна листівка принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з твіттеру