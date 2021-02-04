В канун Рождества принц Гарри и Меган Маркл презентовали рождественскую открытку. Но на днях в сети появилась еще одна, неофициальная. Ею супруги благодарили поклонников за теплые поздравления.

Источник: People

В канун Рождества принц Гарри и Меган Маркл презентовали волшебную рождественскую открытку с подросшим сыном. Но оказалось, что есть еще одна, неофициальная открытка.

Смотрите также Королевская фитнес-рутина: 5 упражнений принцессы Дианы для подтянутого тела

Неофициальная рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл

Неофициальную открытку Меган и Гарри рассылали поклонникам, как благодарность за их поздравления и теплые пожелания. На ней изображен кадр из поездки супругов в город Даббо в 2018 году. На снимке принц Гарри произносит речь, а Меган Маркл стоит возле мужа с зонтом, так как идет сильный дождь.

Тогда мэр Даббо Бен Шилдс предложил принцу свой зонтик, но Гарри мило возразил: "Все в порядке, у меня есть моя жена".

Спасибо за ваши заботливые сообщения. Мы ценим ваши добрые слова и время, которое вы потратили на то, чтобы написать нам. Шлем вам наши самые теплые пожелания. Герцог и герцогиня Сассекские,

– говорится в рождественской открытке.

Стоит отметить, что поклонникам приходит открытка не из США, где живут супруги, а из Кларенс-хауса. Именно там обрабатывают почту герцога и герцогини.

Это фото является одним из любимых у принца Гарри и Меган Маркл. Оно было изображено на другой открытке, которую супруги присылали поклонникам 2 года назад.



Неофициальная открытка принца Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера